Dove va a giocare Holly? La carriera di Captain Tsubasa

Quel bambino che correva insieme a un pallone in strada e che, per poco, non veniva investito salvo essere aiutato proprio da quel pallone è cresciuto nel corso della serie. Infatti Captain Tsubasa, anime che giunse a noi tanti anni fa col nome di Holly e Benji, è passato dalle elementari alle medie e poi a tante altre squadre.

Ma una volta conclusa la scuola media, dove va a giocare Holly? Ripercorriamo la carriera dell'idolo di Captain Tsubasa dai suoi primi compagni fino ai più recenti tra nazionali, scuole e club privati.

Il tutto iniziò nella Nankatsu, conosciuta anche come Newppy in Italia, squadra con la quale partecipò e vinse tanti tornei. La scuola col club di calcio era dotata sia della divisione delle elementari che di quella delle medie e per questo fu l'unica squadra con cui Tsubasa giocò per tanti anni. Dopo aver giocato per la nazionale giovanile giapponese, con cui batté in finale la Germania, seguì Roberto Hongo in Brasile per fare un altro passo verso il suo sogno.

In Brasile fu selezionato dal Sao Paulo FC, primo club privato in cui Tsubasa ha giocato. La sua carriera poi prosegue con grandi soddisfazioni a livello di nazionali, prendendo parte alle altre divisioni della nazionale maggiore giapponese, sia a livello di club. Infatti arriva in Europa diventando un giocatore del Barcellona. E ovviamente la carriera di Tsubasa è ancora lontana dal concludersi dato che il manga è ancora in corso, in che squadra vorreste vederlo giocare?