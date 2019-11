Un giocatore anziano di Yu-Gi-Oh diventa virale per aver battuto un giovane duellante

I giocatori di Yu-Gi-Oh! non hanno età, come dimostra un video pubblicato su reddit che nel giro di poche ore ha raggiunto la viralità. L'utente Erick Buckton, infatti, ha mostrato le abilità di un giocatore anziano di Duel Monsters che ha vinto in maniera schiacciante contro il suo avversario - molto più giovane di lui.

Il video ha inizio con l'avversario del nonno - suo nipote - che termina il suo turno. Quando arriva il turno per il giocatore anziano di fare la sua mossa, il suo sfidante finisce direttamente nel Regno dell'Ombra. Secondo l'utente che ha riportato questo duello, la strategia del vincitore ha attivato lo Storming Mirror Force.

La mossa è una delle più antiche del TCG e ancora oggi è si rivela essere molto efficace. L'utente, inoltre, ha affermato che il nonno ha approcciato al gioco di carte proprio grazie a suo nipote, e ora è considerato un buon duellante tra i fan che hanno avuto l'opportunità di sfidarlo, i quali lo hanno trasformato in una sorta di celebrità locale in Brasile.

Un risvolto davvero appassionaste,, a dimostrazione che non si è mai troppo in ritardo per imparare qualcosa, soprattutto se lo si fa insieme a qualcuno di caro, rendendo il processo d'apprendimento ancora più semplice e divertente.

Yu-Gi-Oh! è stato originariamente creato da Kazuki Takahashi per la rivista Shonen Jump settimanale di Shueisha, serializzato dal settembre 1996 al marzo 2004. La serie segue Yugi Mutou, un giovane ragazzo che risolve un antico puzzle ed è posseduto dallo spirito di un faraone egiziano.

