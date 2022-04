Il Gioco di Chihaya e L'Ascesa della Bibliotecaria in arrivo con GOEN

A pochissimi giorni dagli annunci GOEN al Napoli Comicon 2022, l'etichetta dedicata ai manga di RW Edizioni presenta altre tre serie in arrivo nel corso delle prossime settimane. Tra queste, vi è Il Gioco di Chihaya, attesissimo dal pubblico italiano.

Attraverso una nota diffusa sui propri social media ufficiali, GOEN ha annunciato tre nuove serie manga che debutteranno in Italia nel prossimo periodo. Il primo della lista è L'Ascesa della Bibliotecaria di Kazuki Miya e Suzuka, uno degli isekai più originali degli ultimi anni.

Conosciuto con il titolo internazionale di Ascendence of a bookworm, questo shojo fantasy sentimentale racconta la storia di Reino, un'universitaria che sta per coronare il suo sogno di diventare una bibliotecaria. Poco prima di realizzare questo sogno, viene coinvolta in un terribile incidente. Prima di morire, però, esprime il desiderio di poter continuare a leggere. Inaspettatamente, il desiderio si realizza, ma Reino si reincarna in un mondo fantastico in cui la stampa non esiste e i libri sono un bene rarissimo.

Debutta con GOEN anche Il Gioco di Chihaya di Yuki Suetsugu. Chihayafuru, questo il titolo originale, è un josei slice of life che racconta il sogno dell'omonima protagonista, ossia quello di vedere diventare sua sorella una modella. Quando però incontra il compagno di scuola Arata, il ragazzo le spiega che un sogno va coltivato per sé stessi e che è sbagliato concentrarsi nella realizzazione di quelli altrui. Il titolo, è vincitore della 35° edizione del Kodansha Manga Award nella categoria shojo.

Arriva infine anche W-Juliet di Emura. In questa commedia, Miura Ito è la leader del club di arti drammatiche dell'istituto Sakura Gaoka. L'incontro con la dolce Makoto Amano porta alla nascita di una profonda amicizia, fin quando Ito non scopre che l'amica nasconde un segreto. Questi tre titoli arriveranno dopo le uscite manga GOEN di fine aprile 2022.