Su un giornale di una scuola media giapponese debutterà una novel di Detective Conan

Il racconto si intitola " Meitantei Conan Akai Family Selection Hiiro no Collection" e servivà ad introdurre e promuovere il nuovo film del celebre personaggio creato da Gosho Aoyama, intitolato "Detective Conan: The Scarlet Bullet".. Il racconto debutterà sul giornale il 28 Febbraio prossimo.

L'etichetta Shogakukan Junio Bunko, in seguito, pubblicherà il racconto in un unico formato il 27 Marzo prossimo. La storia si basa sull'arco narrativo apparso già nelle storie a fumetti chiamato "L'incidente di dieci anni prima" ed è incentrato su Suichi Sakai che assiste ad un incidente automobilistico mentre si trova su una spiaggia con la sua famiglia. Il film "Detective Conan: The Scarlet Bullet" invece debutterà nella sale giapponesi il 17 Aprile. Qui potete trovare il primo teaser trailer di Detective Conan Scarlet Bullet.

Protagonisti delle vicende la famiglia di Suichi Sakai, agente del FBI, il fratello minore e grande campione di shogi Shukichi Haneda, la giovane sorellina studentessa liceale e detective in erba Masumi Sera, e la madre Mary Sera. Nel film, il Giappone sta festeggiando il World Sports Games e l'inaugurazione del primo treno lineare superconduttore a tubo vuoto del mondo. Qui iniziano a verificarsi strane scomparse (altrimenti non sarebbe Detective Conan) che gettano misteri sulla vicenda e, il nostro giovane detective, inizia ad indagare.

Nonostante gli anni, Detective Conan continua ad avere adattamenti di successi e film. Un recente sondaggio di un programma televisivo ha stabilito quale sia il miglior film di Conan.