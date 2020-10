Giornata mondiale dell'animazione: dai film Ghibli a Evangelion, i migliori anime Netflix

Sin dall'approdo di Netflix in Italia è stato sempre più evidente l'interesse del colosso americano di rivolgere le proprie attenzioni anche verso le produzioni orientali, con un occhio di riguardo all'animazione nipponica. Ed è per questo, in onore della giornata mondiale dell'animazione, che vi suggeriamo alcuni titoli da recuperare.

Dopo il ghiotto annuncio di una trasposizione anime di Assassin's Creed nella giornata di ieri e di numerose altre serie televisive in dirittura d'arrivo, tra cui uno spin-off di Jojo, vogliamo cogliere l'occasione di festeggiare questa giornata suggerendovi alcuni titoli da recuperare all'interno del palinsesto del distributore di streaming on-demand:

Non poteva aprire una rassegna di questo stampo uno dei maggiori capolavori dello Studio Ghibli, La Città Incantata di Hayao Miyazaki. La storia narra le avventure di Chihiro, una bambina di dieci anni che si introduce all'improvviso in una città incantata abitata da incredibili spiriti;

Neon Genesis Evangelion, il capolavoro cult di Hideaki Anno, di cui si è recentemente tornati a parlare con la data d'uscita di Evangelion 3.0 + 1.0: "Ambientato in un futuro prossimo dove dei ragazzi sono chiamati guidare giganteschi robot, detti Eva, contro imponente mostri che vogliono annientare l'umanità. Evangelion non è solo una serie, ma un vero e proprio punto fermo nella cultura degli anime";

The Seven Deadly Sins: "La storia narra di un gruppo di sette cavalieri al servizio del re. Ciascun di essi prendeva il proprio nome da uno dei Sette Peccati Capitali. Un giorno, tuttavia, vennero accusati di aver cospirato contro la monarchia e di conseguenza si allontanarono. Che fine hanno fatto i Seven Deadly Sins?";

Carole and Tuesday: L'ultima impresa di Shinichiro Watanabe, regista di Cowboy Bebop, è ambientata su Marte, in un futuro molto lontano in cui due ragazze, provenienti da due mondi diametralmente opposti, si uniscono grazie alla forza della musica.

Le Bizzarre Avventure di Jojo: il capolavoro di Hirohiko Araki approda anche su Netflix. Un titolo imperdibile per ogni appassionato di anime;

La Forma della Voce: Arrivato in Italia al cinema grazie a Dynit, lo splendido lungometraggio firmato Kyoto Animation approda su Netflix. La storia vede come protagonista Shoko Nishimiya, una ragazzina non udente e vittima di bullismo da parte di un suo coetaneo, il quale è a sua volta vittima di altri compagni;

E voi, invece, come festeggerete la giornata mondiale dell'animazione? Avete in mente di dare un'occhiata a qualche serie animata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.