Giornata nera? Il doppiaggio di Dragon Ball Super in portoghese vi solleverà il morale

Il doppiaggio italiano è tra i migliori al mondo, grazie alle straordinarie capacità attoriali degli artisti nostrani in grado di enfatizzare al meglio, nella stragrande maggioranza dei casi, le opere straniere. Tuttavia, ci sono alcuni doppiaggi, come la versione in portoghese di Dragon Ball Super, che sono a dir poco esilaranti.

Appena qualche giorno fa, ne abbiamo approfittato per mostrarvi una clip virale di Dragon Ball Z con le voci portoghesi. Questa volta, il protagonista proviene una scena più recente, direttamente dall'anime di Dragon Ball Super, in particolare la rabbia di Vegeta a seguito dello schiaffo di Beerus nei riguardi della povera Bulma.

Il video in questione, ad ogni modo, potete recuperarlo in calce alla notizia, concedendovi un minuto per farvi una sonora risata e migliorare la vostra giornata con una buffa clip. Purtroppo, l'arte del doppiaggio è un mestiere complesso, e non sono molte le nazioni che vantano di una qualità attoriale degna della controparte originale nipponica. Infatti, il doppiaggio portoghese non è nuovo a simili reazioni, come dimostra la voce di Ginew in Dragon Ball Z.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo esilarante video? Conoscete altre scene, in lingua non originale, così buffe? Non mancate di farcelo sapere con un commento, come di consueto, nello spazio riservato in fondo alla pagina. E a proposito di Dragon Ball non potete perdervi il nostro ultimo speciale di approfondimento sulle migliori tecniche dei battle shonen, dove recuperiamo alcune delle mosse più iconiche del genere "action".