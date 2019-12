La giovane e avvenente Big Mom di ONE PIECE prende vita con un cosplay

Da diverso tempo i fan di ONE PIECE hanno potuto fare la conoscenza di Big Mom, una dei quattro imperatori del mondo piratesco. L'anziana donna si è presentata come una malefica e famelica dalle dimensione spropositate, ma come mostrato in diversi contenuti extra e nei vari flashback del mondo di ONE PIECE, non è sempre stata così.

Nonostante la sua fame fosse sempre presente, durante i suoi anni di gioventù il fisico era più simile al classico esempio di donna dalla forma a clessidra disegnata da Eiichiro Oda. In particolare, a 28 anni la donna era al massimo della sua bellezza.

In occasione del compimento dei suoi 26 anni, la cosplayer Heather Finn ha deciso di vestire proprio i panni dell'imperatrice, unendo alcuni dettagli dell'attuale Big Mom con la sua versione giovane. Mentre il fisico rispecchia lo stile asciutto e avvenente dell'imperatrice ventottenne, il costume preparato da Finnthecosplayer ricalca gli elementi che abbiamo visto nelle saghe precedenti.

Il classico cappello da ammiraglio con Napoleon svetta sulla testa di Big Mom, mentre il resto dell'abito ruota intorno a un unico vestito, rosa con pois di un tono più scuro. La cosplayer ha caricato la sua foto su Instagram, che potete vedere in calce, dichiarando che Big Mom non è neanche tra i suoi cinque personaggi preferiti di ONE PIECE, ma rispecchia il ruolo di donna forte, figura poco presente nel manga.

Cosa ne pensate di questo cosplay di Big Mom? Il manga sta raccontando le avventure di Oden e potrebbe presentare nuovamente l'imperatrice da giovane.