Quella volta che un giovane Kohei Horikoshi dedicò una splendida illustrazione a ONE PIECE

Il lavoro svolto da Oda con ONE PIECE ha influenzato positivamente diverse generazioni di artisti, tra cui figura anche il papà di My Hero Academia - Kohei Horikoshi. L'autore dell'epopea di Midoriya, infatti, in giovane età era un fan incallito dell'avventura piratesca, tanto da realizzarne un'illustrazione e inviarla al sensei.

L'illustrazione in questione rappresenta il viceammiraglio Smoker, tratteggiato con una maestria tale da convincere Oda a inserirlo all'interno degli extra del volume 23. In seguito, dopo l'approdo di Horikoshi su Jump e i primi consensi positivi del pubblico, il creatore di ONE PIECE riprese la sua illustrazione all'interno di una rubrica dedicata alle SBS, evidenziando come quello che allora era un semplice fan della sua opera è poi diventato un autore di successo su Weekly Shonen Jump.

Ecco la traduzione delle sue parole:

"Tutti quanti, vi prego di ascoltare. Date un'occhiata a questa. E' una fan art di un lettore, contenuta all'interno delle Gallerie Usop, nel volume 23. Ora, guardate qui in basso, alla cover del popolare manga di Shonen Jump, My Hero Academia. Osservate attentamente il nome dell'artista.

Volume 23, quanto tempo è passato, più dieci anni fa? Lui mi mandò questa fan art quando era uno studente, e ora la sua carriera da mangaka sta sbocciando sotto i nostri occhi!! E non solo, è nelle pagine di Jump proprio accanto a ONE PIECE!! E' semplicemente fantastico.

Mi ha rivelato questo retroscena in occasione del party di fine anno di Shonen Jump. Avresti dovuto dirmelo prima, così avrei fatto il tifo per te!! Ad ogni modo, se ancora non l'aveste letto, date un'occhiata a My Hero Academia di Kohei Horikoshi!!"

Nell'ultimo capitolo di ONE PIECE, Oda ha rivelato nuove informazioni sui Poignee Griffe. Intanto, nell'anime si è concluso il confronto tra Rufy e Kaido, c'è stata qualche alterazione?