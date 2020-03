La Giovane Maga Nera di Yu-Gi-Oh! si raddoppia con quest'ultimo cosplay

Nel 1996 Kazuki Takahashi diede inizio su Weekly Shonen Jump a Yu-Gi-Oh!, manga che inizialmente era incentrato su giochi di varia natura. Solo più avanti iniziò a concentrarsi sul Duel Monsters che ha poi fatto scaturire un gioco di carte collezionabili ancora oggi famoso in tutto il mondo.

I fan apprezzano ancora tantissimo il mondo di Yu-Gi-Oh! come testimoniato dai videogiochi in produzione e gli anime che si susseguono uno dopo l'altro senza sosta. Mentre la produzione di Toei Animation prepara il debutto ad aprile di Yu-Gi-Oh! SEVENS, due giovani cosplayer hanno deciso di vestire i panni di due maghette famose del franchise.

La Giovane Maga Nera è una delle carte più conosciute del franchise grazie anche al suo utilizzo in battaglia da parte del primo protagonista, Yugi Muto. Nel cosplay di oggi è portata nella vita reale da Gibgabcosplay che, però, ha deciso di farsi accompagnare da un'ulteriore creatura. L'altra cosplayer nella foto che potete vedere in calce è infatti vestita da Ragazza Maga Mela, un'altra incantatrice apparsa in Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions.

Come si può notare, l'abito della seconda maghetta è estremamente simile a quello della sorella più famosa ma tinta in toni di rosso. Anche Marisa Dattoli si è vestita da Giovane Maga Nera in un cosplay recente.