La Giovane Maga Nera di Yu-Gi-Oh! si traveste per Natale grazie a un cosplay sexy

Yu-Gi-Oh! ha portato nel corso degli anni tante carte differenti, molte delle quali sono di tipo mostro. Tra questi ultimi sono spiccati dei personaggi iconici, pensiamo al Drago Bianco Occhi Blu, alla controparte Drago Nero Occhi Rossi, oppure alle carte più famose di Yugi: il Mago Nero, Teschio Evocato e la Giovane Maga Nera.

Queste carte hanno preso vita con diversi cosplay a tema Yu-Gi-Oh!, e ora ne arriva uno molto sensuale dedicato alla Giovane Maga Nera, tra le carte più famose. La cosplayer canadese Lisa Mancini ha pubblicato su Instagram alcune foto mentre veste i panni della streghetta che più volte ha aiutato Yugi Muto a vincere i duelli.

Tuttavia, con la prossimità delle vacanze di Natale, la cosplayer ha dato alla carta di Yu-Gi-Oh un tocco più festivo. Come potete vedere nella foto in calce, la giovane modella ha rivisto colori ed elementi della carta per addobbarla in stile elfo, con il rosso e il verde predominanti mentre mantiene una bacchetta a forma di bastone di zucchero nella mano destra.

Lisa Mancini ha caricato anche altre foto a tema, molto più scottanti, che potete trovare direttamente sul suo account Instagram. Cosa ne pensate di questo tocco seducente per la Giovane Maga Nera? La storia del gioco di carte sta proseguendo col recente manga Yu-Gi-Oh OCG.