La Giovane Maga Nera di Yu-Gi-Oh! vive in un cosplay di Marissa Dattoli

In quel lontano 1996, Kazuki Takahashi diede vita al manga di Yu-Gi-Oh!, pubblicato su Weekly Shonen Jump. Inizialmente non era un'opera incentrata sul famoso gioco di carte Duel Monsters che invece sarebbe diventato preponderante solo in una fase più avanzata. Tuttavia, tutti ricordano la serie proprio per quel gioco.

Anche a quasi 25 anni di distanza, il franchise di Yu-Gi-Oh! è infatti sempre più vivo grazie a quel gioco di carte. Spin-off e TCG sono ancora ben presenti nella mente e nelle collezioni degli appassionati, legatisi in particolar modo anche ad alcun carte della serie diventate iconiche. Nella fattispecie vediamo la Giovane Maga Nera godere di un forte affetto da parte dei fan che dedicano spesso disegni e cosplay di vario genere alla streghetta di Yugi.

A dare vita alla ragazza del manga stavolta è Marissa Dattoli, cantante, modella e cosplayer che si getta quindi nel franchise di Yu-Gi-Oh!. "Un Mago Nero riposa nella sua tomba... la discepola eredita lo spirito del maestro e diventa più forte" è la didascalia che la modella ha allegato alla foto della Giovane Maga Nera che potete vedere in calce. In pochi giorni, la cosplayer ha conquistato oltre duemila like grazie alla grande cura nei dettagli di questa rappresentazione, con abito e bacchetta ben replicati.

Recentemente, alla Giovane Maga Nera è stato dedicato un cosplay natalizio, mentre i fan possono averla al loro fianco grazie a una statuetta di Yu-Gi-Oh! tornata disponibile dopo quattro anni.