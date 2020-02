La giovane star Sayuri emoziona i fan cantando in un solo take l'ED di My Hero Academia 4

La giovane cantante giapponese Sayuri ha recentemente lasciato a bocca aperta i fan di My Hero Academia cantando in versione acustica "Koukai no Uta", la prima Ending della quarta stagione. La performance, condivisa dal canale YouTube di THE FIRST TAKE, ha velocemente superato le 100.000 visualizzazioni ed è già virale su alcuni social network.

Sayuri è ritenuta da molti come una delle migliori voci del settore anime, come dimostra il successo ottenuto da tutti e cinque gli Ending Theme a cui la ragazza ha lavorato. Dopo aver curato le ED di Rampo Kitan ed Erased infatti, l'artista ha raggiunto la massa grazie al brano "Parallel Line" utilizzato dall'anime Scum's Wish e a Tsuki to Hanataba, sigla di chiusura di Fate/Extra Last Encore. Koukai no Uta è attualmente l'Ending di My Hero Academia più ascoltata in assoluto.

Il format di THE FIRST TAKE richiede agli ospiti di cantare - ed eventualmente suonare - uno dei loro pezzi più famosi tutto d'un fiato, senza errori e senza ricorrere a mix vocali. Il canale YouTube è esploso dopo la performance di LiSA, ottenendo centinaia di migliaia di iscritti e quasi 50 milioni di visualizzazioni totali. Recentemente il format è tornato virale grazie alla performance di Avu-chan, che ha contato al microfono l'Opening "Kean" di Dororo.

E voi cosa ne pensate? Quale artista vi piacerebbe vedere? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!