Giorno Giovanna prende vita in un realistico cosplay de Le Bizzarre Avventure di JoJo

Le Bizzarre Avventure di JoJo è una di quelle serie che ha saputo ammaliare e affascinare gli spettatori di tutto il mondo. Con cinque stagioni attualmente andate in onda e con una sesta, Stone Ocean, di cui tutti attendono l'annuncio, si può dire senza paura che Araki è riuscito a portare una vera e propria innovazione di stile nel mondo.

Se già le prime stagioni toccavano vette mai raggiunte e sperimentate da nessun uomo o donna, con design di personaggi e di costumi che andavano al di là di qualsiasi concezione umana, possiamo dire che l'apice dello stile e della bellezza artistica si è toccato soprattutto con la quinta stagione, con Vento Aureo, con Giorno Giovanna e il suo gruppo di ribelli.

Con una delle ambientazioni senza ombra di dubbio preferite dagli appassionati del nostro paese, abbiamo seguito Giovanna nella sua crociata contro Diavolo, il membro della famiglia mafiosa Passione. Lo abbiamo accompagnato battaglia dopo battaglia, fino alla conclusione naturale della sua storia.

Pur essendo il figlio di Dio Brando, Giorno Giovanna è il protagonista di Vento Aureo in quanto è un membro a tutti gli effetti della famiglia Joestar. Se avete letto il manga ho visto l'anime allora sapete benissimo la ragione dietro tale particolarità. Infatti, anche se è il figlio di Dio Brando, il concepimento è avvenuto nel periodo in cui il vampiro ha posseduto il corpo di un membro effettivo della famiglia protagonista della saga: Jonathan. Negli anni Giorno non ha mai manifestato segni di vampirismo, ma invece ha dato vita, con il tempo, ha un potete Stand: Gold Experience o Gold Wind.

Ebbene, stilata la doverosa presentazione, adesso vogliamo mostrarvi un fantastico cosplay che sembra uscito direttamente dalle pagine del manga o dallo schermo per farci visita. Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, il costume è realizzato magistralmente, dal cuore sul petto, al materiale con il quale è stato fatto. La capigliatura è un altro elemento fondamentale che elevato questo cosplay ha uno tra i più belli riportati fin ora su Everyeye. Dai boccoli a forma di vortice nella parte davanti, alla treccia che ricade sulla spalla, ogni dettaglio nell'acconciatura è stato curato per assomigliare in modo impressionante alla versione originale dell'anime.

Cosa ne pensi di questo cosplay di Giorno Giovanna? Sei d'accordo con noi, oppure no? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.



