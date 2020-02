Giorno Giovanna di Vento Aureo si trasferisce nel 17esimo secolo con questo cosplay

Gli stravaganti personaggi nati dalla mente di Hirohiko Araki sono perfetti per creare cosplay o altre originali fan art: dopo quella su Bucciarati de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ecco un'altro cosplay dedicato al celebre protagonista della Parte 5.

Stiamo parlando di Giorno Giovanna, che la cosplayer italiana Steamielcosplay ha voluto reinterpretare in versione da corte settecentesca. In calce alla notizia potete vedere alcune foto prese dal suo profilo Instagram, le immagini sono state scattate all'interno di Palazzo Pfanner a Lucca, cornice perfetta per questa rivisitazione del protagonista della serie, il cui nuovo look non lo farebbe sfigurare nella corte di Luigi XIV o di qualche altro sovrano assoluto. I numerosi fan della longeva opera ideata da Hirohiko Araki hanno apprezzato questa nuova veste del figlio di Dio, che ha ricevuto in poco tempo oltre 800 Mi Piace.

La serie ambientata in Italia si è conclusa la scorsa estate, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, mentre aspettiamo di sapere se anche la sesta parte, Stone Ocean, sarà animata dal celebre studio David Production.

Cosa ne pensate di questo cosplay? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.