Giorno Giovanni di Vento Aureo si mostra in una favolosa fan-art

Quella di Le Bizzarre Avventure di JoJo è un'epopea cartacea e animata che nel corso di questi lunghissimi anni ha saputo conquistare cuori e anime di milioni d'utenti sparsi in tutto il mondo, un successo senza fine che ha caratterizzato una strada fatta di successo per il suo creatore Hirohiko Araki

A ben vedere, sono molte le motivazioni che hanno reso Le Bizzarre Avventure di JoJo un successo imperdibile, dai personaggi fuori di testa, alle vicende sempre intriganti, fino poi a giungere al peculiare stile artistico che da sempre caratterizza la serie. Parlando di proprio di stile artistico, sono tanti i fan che hanno tentato di riprodurre il lavoro di Araki in infinite fan-art di grande qualità, eppure questa volta i riflettori sono tutti puntati verso SakimiChanArt, utente che su Reddit ha voluto condividere la sua stupenda opera dedicata a Giorgio Giovanni, amato protagonista di Le Bizzarre Avventure di JoJo Vento Aureo.

L'artista ha infatti ricreato il personaggio in formato digitale, con un risultato finale che lascia davvero a bocca aperta. Come visionabile a fondo news, il nostro eroe si caratterizza per un'incredibile quantità di dettagli che vanno dai capelli perfettamente arricciati e dove ogni ciocca appare ben definita, fino al suo outfit viola scollato al punto giusto e sufficientemente stretto da mettere in mostra i muscoli di Giorno.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dell'anime Le Bizzarre Avventure di JoJo Vento Aureo.