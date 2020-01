Girl From The Other Side: il cortometraggio si mostra in una nuova preview

Il canale Youtube ufficiale di Production I.G. ha recentemente pubblicato un nuova preview del cortometraggio basato sull'opera di Nagabe, Girl From The Other Side. Il trailer colpisce all'istante l'occhio dello spettatore grazie alla sua realizzazione tecnica certosina, che riesce a trasporre ottimamente le atmosfere oniriche e surreali del manga.

Il cortometraggio è in produzione presso Wit Studio, diretto e animato rispettivamente dagli artisti Yutaro Kubo e Satomi Maiya. La flebile colonna sonora che scandisce l'involucro visivo della pellicola è cura di Schroeder-Headz.

The Girl From The Other Side, anche noto in Giappone come Totsukuni no Shoujo, è un'opera serializzata sulla rivista Comic Garden dal 5 Maggio 2015. In Italia la serie è a cura dell'editore J-POP, che attualmente ha pubblicato 6 volumi della serie, rimanendo piuttosto vicino alle uscite giapponesi, che contano 8 tankobon all'attivo.

La sinossi ufficiale della serie è la seguente:

"Shiva è una bambina umana che abita con un estraneo, una creatura maledetta che vive oltre le mura della città, erette per dividere gli umani dalle creature. L'estraneo, che Shiva chiama Maestro, cerca di proteggere la bambina dai soldati che vogliono ucciderla, perché sospettata di essere contagiata, e dalle altre creature che invece vogliono rubare l'anima di Shiva perché diversa dalle altre".

Sulle pagine di Everyeye è presente uno speciale approfondimento al manga di Girl From The Other Side, nel quale abbiamo parlato delle impressioni scaturite da una prima lettura dell'opera.