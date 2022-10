Girl from the other side: J-Pop porta a Lucca Comics & Games il volume speciale 'dear'

Per tutta la durata della fiera Lucca Comics & Games, che si terrà tra il 28 ottobre e il 1 novembre 2022, il mangakA nA, autore di Girl from the other side, e diversi volumi unici, tutti portati in Italia dalla casa editrice J-Pop, che ha dedicato all’autore una live speciale presentando anche delle novità.

Ripercorrendo tutte le opere dell’autore i quattro influencer coinvolti nella live, tenuta sul canale Twitch di J-Pop il 10 ottobre 2022, hanno analizzato da vicino le molte tematiche affrontate da Nagabe nelle sue “fiabe dark”, soffermandosi sulla delicatezza del suo stile, sia narrativo che artistico.

Dall’opera che l’ha reso celebre, Girl from the other side, al boys love Monotone Blue, passando anche per Love From the other side e Wizdoms, è stata evidenziata anche l’atipicità delle storie, la scelta di porre animali antropomorfi come protagonisti, l’importanza della curiosità come motore dei racconti, e la presenza costante di momenti dolceamari.

Nella parte finale della live è stato inoltre presentato il volume unico Girl from the other side - dear., una raccolta di storie brevi che sarà disponibile in anteprima alla fiera, dove i più fortunati potranno anche sperare in un autografo dell’autore. In calce trovate il post ufficiale di presentazione del volume, che costerà 6,90 euro.