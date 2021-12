Girl's Frontline., il gioco mobile diventa una serie anime: uscita, visual e opening

Basata sull'omonimo videogioco mobile sviluppato dalla software hosue cinese MICA Team, è stata recentemente annunciata la serie anime di Girl's Frontline. Andiamo alla scoperta dei primi dettagli emersi in rete, la sigla d'apertura dell'opera, la finestra di rilascio e la visual promozionale!

Sui profili social network ufficiali, è stato rivelato che il gioco per Android e iOS Girl's Frontline, popolare soprattutto nei paesi asiatici, otterrà presto un adattamento anime. In vista della premiere, programmata il 7 gennaio sui canali televisivi Tokyo MX e Abema, è stato condiviso il tema di apertura dell'anime, il brano "BAD CANDY" eseguito da yukaDD.

Stando all'annuncio, Shigeru Ueda dirigerà la serie, mentre Hideyuki Kurata di Made in Abyss ne curerà la composizione e la sceneggiatura. Il character design è affidato a Masaki Yamada, mentre le musiche a Takashi Watanabe. L'adattamento di Girl's Frontier verrà animato da Asahi Productions per conto di Warner Bros. Japan.

La trama del videogioco è ambientata in un universo parallelo in cui, in seguito a un incidente militare che ha diffuso una grave malattia, la vita umana sulla Terra è a rischio. Le grandi nazioni sono le ombre di loro stesse, la popolazione è ridotta all'osso e buona parte della superficie terrena è inabitabile. In questo futuro distopico, l'uomo è affiancato dalle T-Dolls, degli androidi usa e getta creati per svolgere i lavori sporchi.

