Girlfriend, Girlfriend, in arrivo la seconda stagione: ecco la nuova sigla!

Mercoledì il sito ufficiale dell'anime televisivo tratto dal manga Girlfriend, Girlfriend (Kanojo mo Kanojo) di Hiroyuki ha iniziato a trasmettere in streaming un video commerciale per la seconda stagione dell'anime.

Il video rivela la sua première il 6 ottobre e anticipa la sigla di apertura "Dramatic ni Koi Shitai" (Voglio innamorarmi drammaticamente) di Hikari Codama. Il sito web dell'anime ha anche rivelato la sigla di chiusura della seconda stagione "Forira" di ClariS.

La seconda stagione sarà presentata in anteprima il 6 ottobre nel blocco di programmazione Animeism rispettivamente alle 2:23 e alle 3:00 JST, dunque alle nostre ore 20:00. La prima trasmissione dell'anime su MBS e TBS inizierà alle 2:28 JST. Crunchyroll trasmetterà in streaming l'anime non appena andrà in onda in Giappone.

La prima stagione è stata presentata in anteprima nel luglio 2021 e Crunchyroll ha trasmesso in streaming l'anime mentre veniva trasmesso in Giappone. L'opera vede protagonisti Junya Enoki (Yuji Itadori in Jujutsu Kaisen) nei panni di Naoya Mukai, Ayane Sakura (Ochaco Uraraka in My Hero Academia) nei panni di Saki Saki, Azumi Waki (Hinata Tachibana in Tokyo Revengers) ​​come Nagisa Minase, Ayana Taketatsu (Leafa / Suguha Kirigaya in Sword Art Online) come di Rika Hoshizaki e Rie Takahashi (Ai Hoshino in Oshi no Ko) nei panni di Shino Kiryū.

Naoya ha appena trovato una ragazza, la splendida Saki-chan, e sebbene la loro intensità spesso li metta l'uno contro l'altro come il ghiaccio e il fuoco, sono totalmente, incontrollabilmente innamorati l'uno dell'altra. Giura di non tradire mai... quando all'improvviso riceve un'altra confessione! Nagisa è carina, dolce e per di più gli ha preparato il pranzo! Sa che non può imbrogliare, ma non può lasciarsi scappare una ragazza carina come questa... quindi qualcosa di apparentemente "logico": chiede a Saki il permesso di uscire con entrambe! Qualunque sia il risultato, il futuro di Naoya sarà vivace!