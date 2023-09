Girlfriend, Girlfriend: disponibile il trailer per la seconda stagione!

Lo staff dell'anime televisivo tratto dal manga Girlfriend, Girlfriend, ossia Kanojo mo Kanojo, dell'autore Hiroyuki ha rivelato un video promozionale principale per la seconda stagione dello show domenica all'evento Kyoto International Manga and Anime Fair.

Il video presenta in anteprima per la prima volta il nuovo membro del cast Aoi Koga nei panni di Risa Hoshizaki, la sorella minore di Rika. Il video presenta anche un'anteprima della sigla di apertura di Hikari Codama "Dramatic ni Koi Shitai", che tradotto significa Voglio disperatamente innamorarmi.

La seconda stagione sarà presentata in anteprima il 6 ottobre nel blocco di programmazione Animeism sui canali MBS, TBS e BS-TBS rispettivamente alle 2:23 e alle 3:00 JST, che per noi corrispondono alle 8:00 del medesimo giorno. La prima trasmissione dell'anime su MBS e TBS inizierà alle 2:28 JST. L'anime sarà trasmesso in streaming su ABEMA e da Anime Store in Giappone. Crunchyroll trasmetterà in streaming l'anime non appena andrà in onda in Giappone.

ClariS eseguirà la sigla finale della seconda stagione "Forira". L'anime vede protagonisti Junya Enoki, nonché la spettacolare voce di Yuji Itadori in Jujutsu Kaisen, nei panni dello sciocco protagonista Naoya Mukai, Ayane Sakura, ossia Ochaco Uraraka in My Hero Academia, nei panni di Saki Saki, Azumi Waki ​​nei panni di Nagisa Minase, Ayana Taketatsu, voce di Nino Nakano in The Quintessential Quintuples nonché moglie di Yuki Kaji, nei panni di Rika Hoshizaki e Rie Takahashi, Ai Hoshino in Oshi no Ko, nei panni di Shino Kiryū.

La prima stagione dell'anime è stata presentata in anteprima nel luglio 2021 nel blocco di programmazione Animeism sui canali MBS e TBS e Crunchyroll ha trasmesso in streaming l'anime mentre veniva trasmesso in Giappone.

Naoya ha appena trovato una ragazza, la splendida Saki-chan, e sebbene la loro intensità spesso li metta l'uno contro l'altro come il ghiaccio e il fuoco, sono totalmente, incontrollabilmente innamorati l'uno dell'altro. Giura di non tradire mai... quando all'improvviso riceve un'altra confessione! Nagisa è carina, dolce e per di più gli ha preparato il pranzo! Sa che non può imbrogliare, ma non può lasciarsi scappare una ragazza carina come questa... quindi fa ciò che è più logico, ovviamente: chiede a Saki il permesso di uscire con entrambe! Qualunque sia il risultato, il futuro di Naoya sarà vivace!