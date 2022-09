Girlfriend, Girlfriend sta per tornare: annunciata la seconda stagione anime

Girlfriend, Girlfirend è stato una delle sorprese di Crunchyroll nel 2021 e un anno di distanza esatto dalla fine della trasmissione, l'anime è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione anime. Ecco i primi dettagli sulla produzione.

Il successo di Girlfriend, Girlfriend lasciava presagire il ritorno dell'anime, ora confermato ufficialmente dallo staff del progetto. A dare notizia della Stagione 2 dell'adattamento è Hiroyuki, che sul suo Twitter ha condiviso uno sketch celebrativo che ritrae le quattro protagoniste del cast femminile.

La prima parte di Girlfriend, Girlfriend adatta solo 4 degli 11 volumi manga pubblicati. Verosimilmente, la seconda stagione replicherà questo percorso, andando dunque a coprire i primo otto volumi dell'opera. Quasi certamente verrà prodotta anche una terza stagione. L'anime è stato diretto da Satoshi Kuwabara (The Quintessential Quintuplets) presso lo studio d'animazione Tezuka Production. Akiko Toyoda figurava come chief animation director, mentre Keiichiro Ochi, Kazuhiro Inukai e Mayumi Morita come supervisori degli script. Ci aspettiamo che lo staff della prima stagione venga riconfermato.

Naoya è follemente innamorato di Saki-chan, ma all'improvviso fa la conoscenza di Nagisa, altrettanto carina e dolce. Non volendo tradire la sua ragazza, Naoya chiede il permesso a Saki di poter uscire con entrambe. Cosa succederà nel corso delle prossime puntate?