Girlfriend, Girlfriend: nuovo trailer e key visual per la seconda stagione!

Dopo l'annuncio della seconda stagione di Girlfriend, Girlfriend, sono stati rilasciati un nuovo teaser trailer e una key visual, oltre ad altre informazioni interessanti.

La seconda stagione arriverà sui canali giapponesi MBS e TBS ad Ottobre 2023 e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll. La prima aveva visto come studio di produzione Tezuka Production, Satoshi Kuwabara in regia (The Quintessential Quintuplets) e il character design a cura di Akiko Toyoda (Yu-Gi-Oh!), che saranno però sostituiti. Synergy Sp (Attack on Titan, Assasination Classroom), Takatoshi Suzuki e Shouko Hagiwara (Yu-Gi-Oh!: Zexal) saranno le nuove figure chiave per la seconda stagione, rispettivamente nei ruoli sopracitati.

Il manga ha raggiunto un ragguardevole successo in patria: infatti l'harem di Hiroyuki Girlfriend, Girlfriend ha raggiunto quota 1 milione di copie stampate. La trama è abbastanza semplice: Naoya, un ragazzo del liceo, ha una relazione con Seki. Riceve però una dichiarazione d'amore dalla bellissima Nagisa. Non volendosi far sfuggire la ragazza, ma allo stesso tempo mantenere la sua relazione, il suo obiettivo sarà quello di convincere la fidanzata ad accettare un triangolo amoroso.

Siete curiosi di vedere cosa accadrà nella seconda stagione e di come i personaggi avranno gestito questa delicata quanto piccante situazione? Nel frattempo vi lasciamo alle nostre impressioni sulla prima stagione di Girlfriend, Girlfriend.