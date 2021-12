Girls' Frontline, l'anime tratto dal videogioco mobile si mostra in un teaser

La serie anime Girls’ Frontline, tratta dal videogioco mobile sviluppato dalla software hosue cinese MICA Team, si mette in mostra in un nuovo teaser trailer, il quale introduce nuovi personaggi e fa sfoggio degli spettacolari combattimenti a cui assisteremo.

Il filmato, condiviso sull’account di Warner Bros. Japan, e che potete trovare nel tweet in calce all’articolo, esibisce tutta la brutale azione femminile che contraddistingue Girls’ Frontline, gioco di strategia mobile disponibile in tutto il mondo dal 2018.

La storia di Girls’ Frontline è ambientata in un futuro dilaniato dalle guerre, in cui l’umanità si affida completamente a robot noti come T-Dolls. Tutti di sesso femminile, questi combattenti si presentano nel trailer PV.

La serie anime è prodotta da Asahi Productions, con Shigeru Ueda confermato come regista e Hideyuki Kurata come supervisore della composizione. A questi, si uniscono il character designer Masaki Yamada, l’editor Tuki Honda e l’art director Taketo Gonpei. L’ending, “Horizon”, è eseguita da TEAM SHACHI, e la opening, BAD CANDY, da yudaDD(;´∀`).



Per quanto riguarda il voice cast, sono stati confermati i nomi di Eriko Matsui, Sumire Uesaka, Tomomi Mineuchi, Mamiko Noto, Karin Mitara e Saori Onishi.

Girls’ Frontline farà il suo debutto ufficiale sulle emittenti televisive giapponesi il 7 gennaio 2022. Vi lasciamo all’annuncio ufficiale dell’anime Girls’ Frontline e al recente rilascio di Peach Boy Riverside, altro anime di Asahi Productions, su Crunchyroll.