Girls Frontline: Warner Bros mostra il primo teaser dell'anime, uscita fissata per il 2021

Warner Bros. Japan ha pubblicato il primo trailer di Girls' Frontline, l'adattamento anime del celebre videogioco mobile di MICA Team. Il video mostra alcune scene tratte dalla prima stagione e rivela i nomi delle doppiatrici delle quattro protagoniste, lo studio al lavoro sulla trasposizione e il possibile periodo di uscita della serie.

Per chi non fosse familiare con il videogioco, Girls' Frontline è uno strategico disponibile su iOS e Android incredibilmente popolare in Cina, dove ha recentemente superato il milione di download. Il successo del gioco ha portato alla creazione di due serie anime inedite in occidente, e ora Sunborn Network e Warner Bros. si sono accordate per produrre un remake ufficiale in uscita nel 2021, presumibilmente nel periodo autunnale.

Per il momento non sono stati rivelati molti dettagli sulla serie, tranne che Asahi Production (Peach Boy Riverside, Million Doll) si occuperà delle animazioni e che Haruka Tomatsu (Asuna in SAO), Nozomi Yamane (Javelin in Azure Lane), Emiri Kato (Tracer in Overwatch, Aura Bella Fiora in Overlord) e Yukari Tamura (Suzuha Amane in Steins;Gate, Qiqi in Genshin Impact) doppieranno le quattro protagoniste. In calce potete dare un'occhiata alla prima key visual.

Per quanto riguarda la trama, la storia è ambientata nel 2060, in un futuro distopico dove un incidente militare ha portato alla diffusione di una pandemia che ha decimato la popolazione globale, rendendo la superficie terrestre inabitabile. In questo contesto gli Androidi sono diventati importanti per la sopravvivenza umana, e tra questi esiste un corpo speciale di soldati sacrificabili chiamato Tactical Dolls, a cui vengono assegnate le missioni più difficili.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa? Fatecelo sapere con un commento!