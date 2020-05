Girls & Panzer: il regista manifesta il suo disappunto politico attraverso l'anime

Recentemente, il regista Tsutomo Mizushima ha fatto notizia, condividendo attraverso la serie Girls & Pazner il suo disappunto verso un'idea politica che non ha incontrato il suo favore. Successivamente, l'autore ha parlato della libertà di espressione politiche all'interno degli anime, e di come questa sia una sorta tabù nell'industria.

Nelle ultime settimane, In Giappone si è discusso un disegno di legge atto a cambiare l'età pensionabile dei pubblici ministeri, da 63 a 65 anni. Una disposizione contro la quale Mizushima si è fermamente opposto.

In seguito alle richieste dei fan, l'autore ha elaborato su Twitter la sua opinione riguardo alla vicenda:

"Nell'industria degli anime, la gente potrebbe non dirlo apertamente, ma c'è una silenziosa pressione nell'impedire dichiarazioni politiche. Al diavolo".

Anche altri autori, come Satoshi Yamamoto - disegnatore di Pokémon Adventures - hanno manifestato il loro disappunto verso il decreto. Yamamoto aveva utilizzato alcune tavole del manga per sostenere la sua posizione, salvo poi scusarsi con i suoi lettori, essendosi servito dei suoi personaggi a scopo politico.

Se non doveste conoscere la serie di Girls & Panzer, qui in basso vi riportiamo la descrizione ufficiale della serie:

"'Senshadou' è uno sport tradizionale che utilizza carri armati dell'era della seconda guerra mondiale in partite basate sull'eliminazione. Ampiamente praticato da donne e ragazze, è pubblicizzato come una forma d'arte orientata a rendere le donne più importanti e attraenti per gli uomini. Diventando un fenomeno mondiale nel tempo, l'influenza del senshadou porta alla creazione di un campionato mondiale che si terrà presto in Giappone. Miho Nishizumi, che proviene da un lignaggio di specialisti senshadou molto rispettati, è in contrasto con lo sport dopo che un evento traumatico ha portato alla sua pensione, e a una frattura che si è formata tra lei e la sua famiglia".

