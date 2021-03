Girls und Panzer: pubblicati in streaming i primi nove minuti del terzo film

Uscito da qualche giorno nelle sale cinematografiche giapponesi, un'anteprima del terzo film di Girls und Panzer è disponibile alla visione gratuita sul canale YouTube di Bandai Namco. La pellicola fa parte di un lungo progetto diviso in sei parti chiamato Girls und Panzer das Finale.

In occasione dell'uscita nelle sale nipponiche, sul sito ufficiale sono disponibili in streaming i primi nove minuti del terzo film animato della serie. Oltre alla meravigliosa ed emozionante opening, in questa clip in anteprima possiamo vedere le protagoniste organizzarsi all'interno del proprio carro armato e poi lanciarsi nel bel mezzo di uno scontro a fuoco nella foresta.

Il primo film di Girls und Panzer das Finale, che si concentra sui personaggi della BC Freedom High School mentre affrontano una battaglia invernale, è stato pubblicato nel dicembre del 2017. La seconda pellicola, invece, è arrivata due anni dopo, nel 2019, e ha portato gli spettatori a vivere lo scontro tra la Kuromorimine Girls Academy e la BC Freedom High School.

A distanza di ulteriori due anni, ecco finalmente il debutto anche della terza opera del progetto suddiviso in sei film. Regista delle pellicole è Tsutomu Mizushima, mentre la sigla di apertura dei primi tre episodi è stata affidata a Sayaka Sasaki. A ChouCho, che ha eseguito l'opening dell'anime e del film del 2015, verranno affidate le sigle dei tre episodi finali del progetto.

