Girly Air Force, il prossimo episodio costringerà Kei a prendere una certa decisione

Sono finalmente emersi in rete i primi screenshot e la sinossi ufficiale del quarto episodio di Girly Air Force, che appunto verrà trasmesso il 31 gennaio sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll. Tutti i dettagli dopo il salto!

A giudicare dalle immagini consultabili in calce, si direbbe che la prossima puntata di Girly Air Force sarà incentrata tanto sulle affascinanti protagoniste femminili, quanto sulle loro attività nell’Air Force. Scopriamo maggiori dettagli attraverso la sinossi riportata di seguito.



Girly Air Force - Episodio #4 - Il mondo che vedi

Data: 31 gennaio 2019, ore 17:30 circa

31 gennaio 2019, ore 17:30 circa Trama: “A causa di alcuni problemi, il volo di prova è stato cancellato. Kei ha saputo che vogliono sbarazzarsi di Gripen e quindi si intrufola nella base militare per portarla fuori. Tuttavia, un improvviso allarme segnala un attacco da parte di Zai. Gripen si stabilizza quando Kei è nelle vicinanze. Dopo aver riflettuto su tutti i problemi, Kei giunge alla conclusione che si imbarcherà assieme a Gripen e quindi decolla.”

Composto da 12 episodi soltanto, l’anime di Girly Air Force è disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni giovedì ce ne propone una nuova puntata con audio originale e sottotitoli in italiano. Katsumi Ono (Senki Zesshō Symphogear AXZ, Yu-Gi-Oh! 5D's) dirige la serie d'animazione presso d’animazione Satelight, mentre Shingo Nagai (WorldEnd, New Game!) e Tōru Imanishi (WorldEnd, Ragnastrike Angels) ne curano rispettivamente la sceneggiatura ed il character design. Infine, Hiroyuki Taiga (Xenosaga: The Animation, Horizon in the Middle of Nowhere) è stato incaricato di curarne il mechanical designer.