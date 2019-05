In giro per Akihabara con il tour di We Never Learn: BOKUBEN

Questa stagione primaverile si è riservata colma di sorprese, con ritorni importanti e altrettanti speciali inizi. Infatti, protagonista di questi mesi è frutto della rivista Weekly Shonen Jump, che sta debuttando nelle televisioni nipponiche con ben due serie tratte dal Magazine, Demon Slayer e We Never Learn.

Proprio quest'ultimo progetto, che si pone come erede spirituale di Nisekoi, è la bandierina rosa della famosa rivista shonen, caratterizzata da una moltitudine di fumetti di stampo action. Eppure, è importante focalizzarsi su altro, gli editori lo sanno bene, per questo motivo manga come questi sono sempre floridi e richiesti. We Never Learn, in particolare, è un piccolo gioiellino, un'opera estremamente simpatica e che fa della sua comicità uno stabile punto di forza, che ha portato in tutte le fumetterie ben un milione di copie.

E proprio a proposito di questo progetto, cui è stato recentemente annunciato un nuovo episodio speciale, è stato da poco dato il via a un nuovo tour promozionale a tema l'opera di Tsutsui, in cui i visitatori saranno accompagnati in 10 località nerd. A sposare il tutto, delle cartoline a tema We Never Learn si aggiungeranno alla lista di foto ricordo del distretto di Akihabara, il paradiso degli otaku e degli amanti degli anime. La storia della serie racconta le vicende di Yuiga, uno studente alle prese con due geni di letteratura e matematica, rispettivamente Furuhashi e Ogata, ma che desiderano entrambi studiare l'opposta materia, in cui sono scarsissime.

Vi ricordiamo, dunque, che anche un altro anime della stessa rivista è al momento trasmesso nella medesima stagione primaverile, Demon Slayer, arricchito recentemente da una nuova immagine promozionale della serie.