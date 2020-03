A Giugno terminerà la serie di Pantera Nera di Ta-Nehisi Coates

Dalla Chicago Comic & Entertainment Expo 2020 arriva la notizia che la serie della Marvel Comics Pantera Nera, scritta dal giornalista Ta-Nehisi Coates, terminerà il prossimo mese di Giugno negli Stati Uniti.

La run dello scrittore è iniziata nel 2016 ed è composta da ben 68 numeri e terminerà col numero 25 di Giugno, appunto. Nella serie, Coates si è dedicato maggiormente a farci conoscere la nazione del super eroe, il misterioso Wakanda custode dei segreti del Vibranio (materiale che annulla e assorbe le vibrazioni sonore) utilizzato per costruire il leggendario scudo di Capitan America come ben saprete. La serie mette in evidenze i pregi (le innovazioni dal punto di vista scientifico, tanto da farne uno dei paesi più avanzati tecnologicamente del Marvel Universe) della nazione africana e i difetti intrinsechi di una monarchia, del rapporto tra T'Challa e il suo popolo ancorato, nonostante il progresso scientifico, a vecchie tradizioni. Successivamente, il personaggio si è trovato persino coinvolto in una storia spaziale intitolata "L'Impero Intergalattico del Wakanda" dove si immagina un futuro alternativo dove il Wakanda si è espanso fino ad arrivare alle stelle.

Oltre alla chiusura della serie di Pantera Nera, dalla fiera di Chicago sono state annunciate anche il nuovo crossover degli X-Men, intitolato X of Swords e una serie a fumetti di Ultraman, intitolata The Rise Of Ultraman.