Giunge in Giappone una versione a grandezza naturale della Thousand Sunny di ONE PIECE

Nonostante sia indubbio che l'epopea di ONE PIECE, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Eiichiro Oda, si sia rivelato un successo in tutto il mondo, è chiaro che lo zoccolo più duro della fanbase del longevo franchise sia situato nei meandri del Giappone, lì dove le trovate maggiormente apprezzate prendono vita.

L'epopea di Cappello di Paglia e dei suoi compagni d'avventure ci hanno tenuto compagnia per anni ed anni, portando alla luce anche un apprezzatissimo adattamento anime, film animati, videogiochi e infiniti prodotti a tema rivelatasi capaci d'ampliare ancor di più il pubblico di riferimento dell'opera. Tra l'altro, giusto recentemente il producer di ONE PIECE ha rivelato informazioni sul finale che andrà effettivamente a chiudere la storia del franchise, più vicino di quanto si potrebbe immaginare. In un simile contesto, non di rado capita di scoprire curiose iniziative capaci di catalizzare l'attenzione, proprio come quella svelata in questi ultimi giorni.

A quanto pare, infatti, la famosa Thousand Sunny è apparsa nel parco a tema Huis Ten Bosch a Nagasaki, una fedele riproduzione in scala 1:1 - potete vederla nell'immagine a fondo news - della nave originale che gli interessati potranno raggiungere e visitare per scoprirne ogni più piccolo dettaglio. Secondo quanto rivelato, l'imbarcazione verrà aperta al pubblico da questo 30 novembre e, come se non fosse già abbastanza, i più spavaldi potranno usare il loro biglietto d'ingresso come coupon per poter letteralmente guidare la Thousand Sunny, un occasione più unica che rara è sicuramente capace di far la gioia dei fan più sfegatati.

Inoltre, durante l'evento sarà possibile gustare varie prelibatezze a tema e si potranno acquistare numerosi gadget esclusivi. Il costo d'ingresso all'interno del parco - che darà anche accesso alla nave e a tutte le altre attrazione - viene venduto a un prezzo di 7.000 yen (circa 64 dollari), un costo non proprio economico ma che siamo sicuri non frenerà gli aspiranti pirati di tutto il mondo.

Giusto recentemente, inoltre, è stato svelato che durante l'arco narrativo di Wano in ONE PIECE giungeranno novità proprio sul misterioso One Piece.