Giungono le prime informazioni sul Q&A a tema Dragon Ball Super: Broly tenuto da Toriyama

Akira Toriyama ha recentemente partecipato a un interessante Q&A a tema Dragon Ball Super: Broly durante il quale i fan hanno potuto porre le loro domande sull'opera. Al momento manca ancora una trascrizione ufficiale dell'evento, ma su Reddit alcuni utenti hanno riassunto quanto dichiarato in una lista leggibile qui di seguito.

A Toriyama viene chiesto se il trio Broly, Lemo e Cheelye giocherà ancora qualche ruolo in un prossimo futuro.

Toriyama afferma che Cheelye e Lemo erano i suoi personaggi preferiti e che, se possibile, sarebbe felice di farli tornare in gioco con un ruolo che possa mettere in luce i loro punti di forza in quanto trio.

A Toriyama viene chiesto quali siano le sue impressioni su Bardock, Paragus e King Vegeta in qualità di padri.

Innanzitutto, i Saiyan mirano all'incrementare la propria razza con eredi capaci di mostrare grande forza, di fatto facendo venir meno i legami tra genitore e figlio. King Vegeta e Paragus vogliono sfruttare la propria prole per soddisfare il proprio orgoglio e per raggiungere specifici obiettivi mentre Bardock, avvicinandosi inaspettatamente più a un umano che a un Saiyan, sembra provare un certo affetto per suo figlio. Inoltre, Toriyama ha affermato che neanche Goku sembra molto interessato ai suoi figli.

A Toriyama viene chiesto quale sia la sua scena d'azione preferita all'interno della pellicola.

Toriyama afferma che di scene incredibili ve n'erano davvero parecchie, sostanzialmente affermando che quanto visto sembrava provenire da un'altra dimensione. Dopo un momento di riflessione, Toriyama ha affermato che la sua scena preferita - seppur non fosse proprio incentrata su uno scontro - può riassumersi nella sequenza di riscaldamento di Goku prima del sopraggiungere della nave militare di Freezer.

A Toriyama viene chiesto se durante la preparazione della sceneggiatura ha posto particolari richieste in relazione ai gesti, alle espressioni facciali o alla parlantina dei personaggi.

Toriyama dichiara di non aver fatto richieste particolari o fuori copione. Tutti i dialoghi erano già presenti nella sceneggiatura e il lavoro fatto dal regista è stato da lui definito ottimo.

Infine, sulla scia dell'enorme successo internazionale di Broly, a Toriyama è stato chiesto se per caso avesse anche qualche messaggio per i suoi lettori.

Toriyama ha affermato di non essere certo che l'opera cartacea possa essere davvero in grado di trasmettere l'epicità delle scene mostrate nella pellicola, chiedendo anche ai lettori stessi di provare a immaginare il senso di velocità e d'impatto dei colpi nel mentre che staranno leggendo.

