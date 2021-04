Giunti Editore presenta Le più Belle Storie Disney PaperShow, tutti i dettagli sul volume

Attraverso la diffusione di un comunicato stampo, Giunti Editore ha presentato Le più Belle Storie Disney: PaperShow, una raccolta delle migliori storie di Vincenzo Paperica, l'alter ego dell'illustre Vincenzo Mollica, che firma la prefazione del volume.

PaperShow è il nuovo volume Giunti della Collana Le più Belle Storie Disney, in arrivo da mercoledì 14 aprile. Si tratta di una raccolta delle più belle e avvincenti avventure a fumetti del giornalista Vincenzo Paperica, versione a fumetti del famoso Vincenzo Mollica, che per decenni ha accompagnato gli italiani sullo schermo del TG1 con i suoi servizi dedicati a cinema, musica, fumetto e spettacolo. Un omaggio dedicato ai suo quarant'anni di onorata carriera da giornalista, oltre che ai venticinque in versione papero.

Le dodici storie che compongono il volume porteranno il lettore a incontrare, insieme a Paperica, i personaggi più famosi e amati, come Marilyn o Clarke Gable, passando per Fellini e Totò, oppure prendendo parte alla cerimonia dei Premi Nobel, in compagnia di Nonna Papera, del Festival di Cannes e di Venezia.

Non mancheranno nemmeno i personaggi più amati di casa nostra, d'altronde Mollica è uno dei punti di riferimento per tutto il mondo dello spettacolo. Da Vasco Rossi a Fiorello, da Fabio Fazio a Mina, tra le pagine di PaperShow ci sono numerosissimi riferimenti ai beniamini di musica, tv e cinema italiani.

Autore della copertina del volume, che verrà venduto a un prezzo di 9,90 euro, è Giorgio Cavazzano. In occasione dell'arrivo di questo fumetto, venerdì 23 aprile, alle ore 15:30, Mollica sarà il protagonista di una diretta Facebook sulla pagina di GiuntiEditore.

