I give my virginity to Soushi Sazanami, uscita e dettagli sull'anime ecchi

Nel 2023 l'industria anime giapponese proporrà al pubblico diverse novità, tra le quali figura l'adattamento di I give my virginity to Soushi Sazanami, il manga sull'amore di Aki Murakami. Nelle ultime ore sono stati svelati numerosi dettagli sulla produzione della serie.

Tra gli anime in arrivo nella primavera del 2023 ci sarà una nuova proposta. Esordirà il 2 aprile I give my virginity to Soushi Sazanami, come rivelato dall'apertura del relativo sito web ufficiale. La data di uscita è stata accompagnata dalle informazioni sul cast di doppiatori al lavoro sul progetto:

Yoshiki Nakajima nel ruolo di Soushi Sazanami

Saho Shirasu nel ruolo di Nagisa Amami

Daiki Hamano nei panni di Tomo Hinata

Shuji Inozuki nel ruolo di Shibata

Un'anteprima di I give my virginity to Sosuhi Sazanami arriverà a marzo nel corso dell'AnimeFesta. La serie verrà prodotta in due versioni, una che verrà trasmessa in streaming sui vari servizi e un'altra premium con contenuti espliciti. L'anime è prodotto presso lo Studio Hokiboshi, con Sanae Nagi alla direzione ed Eeyo Kurosaki alla sceneggiatura. Katsuyuki Sato si occupa dei character design.

La serie segue le vicende di un'impiegata vergine di 26 anni di nome Nagisa. La ragazza fa un viaggio con l'obiettivo di curare la sua timidezza nel quale incontra un membro della yakuza di nome Sazanami. Dopo aver passato una notte con lui e avergli concesso la sua verginità intraprende con lui una relazione. In attesa della sua uscita, ecco gli anime da vedere su Crunchyroll a febbraio 2023.