Given: tutti gli ultimi aggiornamenti sul film anime, finale di serie!

Given si sta preparando a dare ai fan una nuova trasposizione dell'amato manga. Dopo il suo debutto in formato anime, la serie di successo BL è diventata un must per i fan di tutto il mondo. Tutti gli occhi sono puntati sull'opera dato che ora si sta avvicinando al finale di stagione e abbiamo appena ricevuto un grande aggiornamento sul progetto.

I primi aggiornamenti ricevuti per il lungometraggio finale del noto anime BL prevedevano la sua uscita nelle sale cinematografiche. Ora siamo stati informati che il film finale di Given sarà diviso in due parti. Oltre a ciò, Given mantiene nascoste le due date di uscita del suo finale in due parti, ma i fan sperano che il primo film venga pubblicato al cinema entro la fine di quest'anno.

Per coloro che non hanno familiarità con Given, l'anime è stato portato in vita dallo studio d'animazione Lerche, parte di Studio Hibari, e lo stesso di anime come Assassination Classroom, Hanako-kun - I sette misteri dell'Accademia Kamome e il franchise Danganronpa.

Lo spettacolo è andato per la prima volta in onda nel luglio 2019 ed ha segnato la prima volta per i titoli BL, Boys Love, poiché è stato il primo ad essere trasmesso su Noitamina, una rete televisiva in Giappone.

La serie è diventata un rapido successo tra i fan in Giappone e Crunchyroll ha ampliato il fandom condividendo Given con i mercati internazionali, compreso ovviamente l'Italia. Sono disponibili 11 episodi della serie e Given si è espanso oltre l'anime con uno spettacolo teatrale.

Non solo, un primo lungometraggio di Given è stato offerto da Crunchyroll e ha affrontato la storia d'amore di altri due protagonisti principali della storia principale.

Per quanto riguarda il manga stesso, Given risale al 2013, nato dalla mente dell'autrice Natsuki Kizu. La storia è incentrata su quattro studenti del liceo e dell'università che formano un gruppo rock. Il quad è diviso in due storie d'amore quando il cantante e il chitarrista si uniscono nel mezzo della storia.

L'amore per la musica unisce i quattro membri della band Given: il chitarrista e testa calda Uenoyama, il batterista playboy Akihiko, il gentile bassista Haruki e Mafuyu, un cantante dotato di grande talento e gravato da tragedie passate. Le loro lotte e conflitti possono separarli, ma il loro legame con la musica e tra loro li riporta sempre di nuovo insieme.

Ritsuka Uenoyama è annoiato da tutto: dalla scuola, dalla sua squadra di basket e persino dalla sua unica vera passione: suonare la chitarra, o almeno fino al giorno in cui trova il suo posticino nascosto preferito, occupato da uno strano ragazzo che culla una chitarra con le corde rotte. All'inizio, Uenoyama è sconcertato da Mafuyu Sato e dal suo comportamento un po' strano, ma quando, per capriccio, chiede a Mafuyu di cantare, il potere di quella canzone lo trafigge nel profondo.