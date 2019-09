Given: annunciato con un trailer il nuovo film in uscita nel 2020!

Pochi mesi fa vi avevamo parlato dell'adattamento anime di Given, la nuova serie tratta dal manga yaoi di Natsuki Kizu. Oggi, nel giorno di uscita dell'ultimo episodio dell'anime, è stata annunciata con un breve trailer la data di uscita del film, programmata per il prossimo anno.

Il video, visibile in calce all'articolo, è stato condiviso dal profilo Twitter di Moetron e mostra alcune scene tratte dalla pellicola. Attualmente non è ancora stato confermato un periodo di uscita, ma visto che la prima stagione dell'anime si concluderà nella giornata odierna, ci sembra difficile che il film possa uscire nella prima metà del 2020.

Casomai non lo conosceste, il manga di Given racconta la storia di Ritsuka, un ragazzo giapponese ormai annoiato dalla monotonia delle sue giornate. Un giorno Ristuka incontra Mafuyu, il quale tiene in mano una chitarra rotta. Ritsuka lo aiuta ad accordare lo strumento ed insegna involontariamente al ragazzo come suonarlo al meglio. Prima che possa andarsene, Ritsuka rimane incredibilmente colpito dalla voce del suo coetaneo, e decide quindi di accoglierlo nella sua band.

Given è un manga yaoi, ovvero improntato da rapporti omosessuali tra i suoi protagonisti. Il genere in Giappone è abbastanza comune e viene comunemente adottato dalle mangaka donne per realizzare storie indirizzate ad un pubblico femminile.

