Given Boys-Love: giungono nuove informazione accompagnate da un trailer

Nel corso di queste ultime ore, il sito ufficiale dedicato a Given Boys-Love, anime tratto dal manga Given scritto da Natsuki Kizu, ha rilasciato parecchie nuove informazioni sull'opera condendo il tutto con un nuovo trailer promozionale.

Andando più nel dettaglio, il sito ha pubblicato una nuova visual key - visualizzabile a fondo news - annunciando inoltre che Centimillimental si occuperà dell'opening theme dell'opera, chiamata "Kizuato" di cui potete ascoltarne uno stralcio grazie al video recentemente pubblicato. L'ending theme, che sarà invece cantata dallo stesso gruppo di doppiatori che interpreteranno i protagonisti - il tutto sempre in collaborazione con Centimillimental, sarà chiamata "Mirutstuke".

Hikaru Yamaguchi (regista di Escha Chron, Mr. Osomatsu, Battle Spirits Double Drive) si occuperò di dirigere l'anime, il tutto affiancato dallo studio Lerche. Yuniko Ayana (BanG Dream!, Girls Beyond the Wasteland), invece, sta attualmente lavorando alla supervisione della serie.

Secondo quanto dichiarato, l'opera racconterà la storia di una nuova "band giovanile" con particolare attenzione nei confronti di Ritsuka, ragazzo che suona la chitarra ma che con il passare del tempo ha perso interesse per lo strumento. Un giorno Ristuka incontra Mafuyu, il quale tiene in mano una chitarra rotta. Ritsuka inizia involontariamente ad insegnare a Mafuyu come suonare la chitarra, ma quando Mafuyu inizia a cantare, le cose iniziano improvvisamente a cambiare per Ritsuka.