Given-Boys Love si mostra in un nuovo teaser trailer

In vista del debutto di Given-Boys Love, il film anime sequel della serie del 2019, è stato recentemente distribuito il nuovo teaser trailer visibile in cima all'articolo. Il PV mostra qualche spezzone tratto dal lungometraggio e conferma nuovamente la data di uscita, fissata per il 16 maggio 2020.

Tra le altre novità è stato confermato che il regista Hikaru Yamaguchi (Escha Chron, Mr. Osomatsu, Battle Spirits Double Drive) è tornato a dirigere i lavori presso Studio Lerche, dopo l'ottimo lavoro svolto con i primi 11 episodi. Yuniko Ayana (BanG Dream!, Girls Beyond the Wasteland) si è nuovamente occupata della sceneggiatura, mentre Mina Osawa ha lavorato sul character design. Hiromi Kikuta e Michiru hanno poi composto la colonna sonora, collaborando con l'artista Centimillimental.

Given è un manga yaoi, ovvero improntato da rapporti omosessuali tra i suoi protagonisti. Il genere in Giappone è abbastanza comune e viene comunemente adottato dalle mangaka donne per realizzare storie indirizzate ad un pubblico femminile. La prima stagione dell'adattamento anime è attualmente visibile su Crunchyroll.

