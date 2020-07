Given Boys-Love, il nuovo film ha una data di uscita

Il sito web ufficiale dedicato a Given, il famoso adattamento anime tratto dall'opera di Natsuki Kizu, ha annunciato pochi istanti fa la data di uscita del nuovo film, confermando l'arrivo nelle sale per l'estate 2020. La pellicola avrebbe dovuto debuttare lo scorso 16 maggio, ma la proiezione è stata rimandata a causa dell'emergenza sanitaria.

Secondo quanto affermato, il lungometraggio verrà distribuito a partire dal 22 agosto 2020 nella maggior parte dei cinema giapponesi, e questa volta non ci saranno rinvii. L'autrice ha ringraziato i fan per la pazienza e ha definito il film come "un grandissimo onore che non avrebbe mai pensato di ricevere". Blue Lynx ha grandi aspettative per la pellicola, specie considerando i buoni risultati ottenuti dalla prima stagione dell'anime.

Attualmente non si sa nulla riguardo ad un possibile arrivo della pellicola in Italia, ma nel caso in cui fosse interessati a recuperare l'opera, vi ricordiamo che Given è un anime tratto da un manga yaoi, ovvero incentrato su rapporti omosessuali tra i suoi protagonisti. Il genere in Giappone è abbastanza comune e viene spesso adottato dalle mangaka donne per realizzare storie indirizzate ad un pubblico femminile (indicate con il termine Josei). La prima stagione dell'adattamento è attualmente visibile su Crunchyroll.

E voi cosa ne pensate? Siete fan di questa serie? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al teaser trailer di Given pubblicato dallo studio di animazione pochi mesi fa.