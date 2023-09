Given: il nuovo film anime sequel sarà suddiviso in due parti

Il sito ufficiale del sequel del film anime basato sul manga Given di Natsuki Kizu ha annunciato venerdì che il film sarà diviso in due parti. Il sito web ha anche trasmesso in streaming un video per il lungometraggio, disponibile all'interno della news.

L'adattamento anime televisivo del manga è stato presentato nel luglio 2019 e contava 11 episodi. Successivamente è stato pubblicato un primo lungometraggio durante il 2021, dopo vari slittamenti per via del Covid-19, dal titolo Given Boys-Love, incentrato sulla storia d'amore di altri due personaggi principali dell'opera principale, ossia Akihiko e Haruki.

La storia ruota attorno a Ritsuka Uenoyama, appassionato di basket e in particolar modo di chitarra, ma che non trova più alcuno stimolo. L'incontro con Mafuyu Sato gli servirà per fargli tornare la passione per la musica che stava prima perdendo. Dopo aver sentito il talento di Mafuyu nel cantare, i due si legano con la promessa che Uenoyama gli insegni a suonare la chitarra.

Successivamente i due creeranno una band assieme ad Haruki Nakayama, bassista e leader della band, e il batterista di talento Akihiko Kaji. Tutti e quattro dovranno inoltre far fronte ai loro drammi personali mentre lottano per seguire il loro sogno di essere scritturati da un'importante casa discografica.

Il film di Given è disponibile in Italia e si presuppone che anche questi due nuovi lungometraggi, di cui non si sa ancora nulla al momento, verranno poi resi disponibili da Crunchyroll. Molto probabilmente fungeranno da epilogo dell'opera e seguiranno "parola per parola" il manga shonen'ai originale di Natsuki Kizu.

Kizu ha lanciato il manga sulla rivista Cheri+ di Shinshokan nel 2014 ed è terminato ufficialmente il 30 marzo di quest'anno.