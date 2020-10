Given: il film passa dal cinema a Crunchyroll, confermata l'uscita in Italia

Crunchyroll Italia ha recentemente annunciato che il film di Given, proiettato nei cinema giapponesi lo scorso agosto e sequel della serie anime del 2019, sarà aggiunto al catalogo nel corso del 2021. In cima alla news potete dare un'occhiata all'anteprima ufficiale con i sottotitoli in italiano.

La prima stagione dell'anime è composta da 11 episodi ed è attualmente disponibile alla visione su Crunchyroll. La sinossi del film viene così descritta dal sito streaming: "Il liceale Ritsuka Uenoyama è sconvolto quando ascolta cantare Mafuyu Sato. Lui e gli altri membri del suo gruppo musicale Haruki Nakayama e Akihiko Kaji gli danno il benvenuto nella band come cantante. Dopo che Mafuyu si unisce a loro, la loro prima esibizione dal vivo è un grande successo e fanno così il loro debutto col nome "Given". Durante questi eventi, Ritsuka si rende conto di provare dei sentimenti per Mafuyu e iniziano a frequentarsi. Haruki nel frattempo prova segretamente qualcosa per Akihiko da anni, ma lui ha ancora una relazione col suo compagno di stanza, il violinista Ugetsu Murata. L'amore di Haruki, Akihiko, e Ugetsu esplode nel grande schermo e si accinge a evolversi".

Per il momento non è stato confermato nulla per quanto concerne un possibile periodo d'uscita, ma presumibilmente il film sarà disponibile entro i primi sei mesi dell'anno nuovo. La pellicola sarà distribuita in tutto il mondo ad eccezione del territorio asiatico.

Nel settembre del 2019 è stato pubblicato il primo trailer del film di Given.