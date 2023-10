Given: rivelati titolo e data di uscita del primo film sequel

Il sito web ufficiale del progetto di film anime basato sul manga Given di Natsuki Kizu, ha annunciato che il primo film, intitolato Eiga Given: Hiiragi mix, debutterà in Giappone il 27 gennaio.

Given racconta la storia di Uenoyama, studente che trova ormai noiose le sue due più grandi passioni: il basket e la musica. Un giorno a scuola si imbatte in Mafuyu, intento a sonnecchiare su una scala abbracciato ad una chitarra dalle corde rotte. Uenoyama lo aiuta ad accordarla e in quel preciso istante in Mafuyu scatta una scintilla, rimane completamente folgorato dalle mani del suo coetaneo che toccano quella chitarra tanto da chiedergli di aiutarlo ad insegnargli a suonarla.

Il sito web ha anche rivelato una nuova immagine del film che mostra i protagonisti Mafuyu Sato e Ritsuka Uenoyama, seduti davanti agli strumenti musicali.

L'adattamento anime del manga è stato presentato in anteprima su Noitamina di Fuji TV nel luglio 2019. L'anime ha ricevuto un'acclamazione critica ed è stato elogiato per la sua storia toccante e la musica potente. Il film Given è stato rilasciato in Giappone nell'Agosto 2020 e ha anche ricevuto recensioni positive. Un OVA intitolato Given: Uragawa no Sonzai è stato rilasciato in Giappone a dicembre 2021.

Kizu ha lanciato il manga sulla rivista Cheri+ di Shinshokan nel 2014. Il manga è terminato a marzo 2023 e Shinshokan ha pubblicato il nono e ultimo volume del manga a settembre 2023. Un adattamento in serie live-action del manga è stato presentato in anteprima sul servizio di streaming Fuji TV On Demand di Fuji TV nel luglio 2021.

I fan sono entusiasti per l'uscita dei nuovi film di Given. Il progetto promette di offrire a tutti gli spettatori una nuova storia toccante e potente.