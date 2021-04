La glaciale Mei Mei di Jujutsu Kaisen in un cosplay della taiwanese Hiko

È bastata una sola stagione a Jujutsu Kaisen per conquistare il cuore degli appassionati di manga e anime. L'adattamento di Studio MAPPA ha colpito per la sua qualità, per le musiche e per l'animazione che hanno fatto risaltare ulteriormente storia e personaggi di Gege Akutami.

Tra gli individui più apprezzati c'è stato Satoru Gojo, lo stregone dell'accademia Jujutsu all'apparenza invincibile. Anche Nobara Kugisaki ha ricevuto cosplay dalle sue fan grazie al carattere e alla forza mostrati durante gli episodi dell'anime. C'è spazio però anche per i personaggi minori che, nonostante la loro breve apparizione, sono riusciti a bucare lo schermo e a fare breccia nel fandom.

Uno di questi è Mei Mei, enigmatica e glaciale stregona che si è presentata durante lo scontro tra le scuole di Tokyo e Kyoto. Capelli azzurri e lunghi che, avvolti in una treccia, le coprono parte del viso, abiti di qualità e pregio, il tutto contornato da un carattere che la rende spietata. Mei Mei ora si mostra in questo modo anche nel cosplay della taiwanese Hiko.

Nelle foto in basso col cosplay di Mei Mei la vediamo all'opera, affiancata anche dal fratello minore Ui Ui. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Jujutsu Kaisen? Per rivederla in azione dovremo aspettare la stagione 2 di Jujutsu Kaisen.