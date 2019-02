Gli appassionati di ONE PIECE augurano buon compleanno a Nico Robin!

Oggi, il 6 febbraio, è il giorno che Eiichiro Oda ha deciso di destinare al compleanno di uno dei personaggi più importanti del suo capolavoro, ONE PIECE, e cioè Nico Robin. Gli appassionati della serie hanno quindi colto l'occasione per celebrare a modo loro la componente dei Mugiwara, che si sta mettendo in luce proprio negli ultimi capitoli.

ONE PIECE è un'opera mastodontica, e come è naturale ha dato origine a una mitologia collaterale che ha raggiunto una notevole popolarità tra gli appassionati della saga. Tra le caratteristiche di questa enorme messe di informazioni secondarie che vanno ad arricchire il mondo creato da Eiichiro Oda sono presenti, ovviamente, anche le date di nascita dei vari personaggi. Non è raro che i fan festeggino tali ricorrenze, cogliendo l'occasione per dimostrare il loro amore per determinate figure.

Il 6 febbraio ricorre appunto il compleanno di una delle donne più apprezzate del franchise, nonché membro ormai da anni della Ciurma di Cappello di Paglia, e cioè Nico Robin. La bella archeologa è da sempre una delle preferite in assoluto, e il personaggio è da molti spesso messo in competizione con Nami in quanto a fascino e spessore.

Per celebrare questa ricorrenza i fan hanno pubblicato sui social network alcune illustrazioni a lei dedicate, in cui tentano di mostrare il perché di tanto successo. Come potete vedere voi stessi nelle immagini riportate in calce, si tratta di fan art che ne mettono in risalto il lato femminile, chiaramente privilegiato in queste istanze dalla community, ma Nico Robin ha dimostrato a più riprese la finezza della sua mente e la pericolosità del suo potere.

Basti guardare agli spoiler del capitolo 932 usciti in giornata, che vedono la studiosa assoluta protagonista, senza contare le innumerevoli occasioni in cui la sopravvissuta di Ohara ha reso palese la sua indispensabilità. Se ben ci si riflette, la sua capacità unica di decifrare i Poingee Griffe è forse la più importante nel mondo di ONE PIECE, visto che i dati contenuti nelle indistruttibili pietre dell'antichità contengono non solo i segreti dei cento anni di buio, ma anche la rotta da seguire per raggiungere Raftel, l'isola dove si dice che Gol D. Roger abbia nascosto il suo inestimabile tesoro.

Insomma, questa è una grande occasione per rendere merito a Nico Robin e alla sua centralità nella vicenda, così come un ottimo modo per riconoscere la maestria di Oda nel tratteggiare la sua singolare e complessa personalità.