Gli episodi in italiano di Dragon Ball Super tornano a gennaio su Italia 1, è ufficiale!

Finalmente novità, e questa volta ufficiali, sull'edizione italiana diha infatti ufficializzato la messa in onda dei nuovi episodi dell'anime sequel di Dragon Ball Z, che riprenderà l'arco narrativo interrotto durante l'ultima tornata di puntate.

L'ufficialità arriva direttamente dal profilo Facebook di Mediaset: i nuovi episodi di Dragon Ball Super ripartiranno dal 2 gennaio 2018, ovviamente su Italia 1, a partire dalle ore 14:35. Mediaset, per l'occasione, ci annuncia anche una new entry sia per i fan italiani che per lo studio di doppiaggio: parliamo, infatti, del personaggio di Gowasu, che sarà doppiato da Oliviero Corbetta.

Per chi non è in pari né con l'anime giapponese, né tanto meno con il manga di Toyotaro, Gowasu è il Kaioshin del Decimo Universo: il suo ruolo sarà piuttosto importante poiché è il maestro di Zamasu, aspirante Kaioshin, che si rivelerà essere un personaggio chiave nella saga che vede il misterioso Black Goku come antagonista.

La programmazione dei nuovi episodi doppiati in italiano di Dragon Ball Super ripartirà, quindi, esattamente da dove si era interrotta, e cioè dalla puntata numero 53. Non è ancora chiaro se il nuovo pacchetto acquistato da Mediaset comprenderà tutto l'arco narrativo fino all'episodio 67, ma è probabile che si proseguirà almeno fino al 76, inclusa quindi una breve tornata di filler.

Dragon Ball Super in italiano è arrivato anche in formato home video, grazie a Yamato Video che ha raggruppato i primi 12 episodi in DVD e Blu-Ray. Il manga, invece è edito Star Comics ed è attualmente al terzo volume.