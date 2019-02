Gli episodi inediti di Dragon Ball Super arriveranno su Italia 1 a fine febbraio?

Con l'uscita imminente di Dragon Ball Super: Broly nei cinema italiani ci si chiede quando vedremo le puntate inedite della serie televisiva su Italia 1. La risposta arriva da un rumor, che si fa largo nelle ultime ore.

A diffondere l'indiscrezione ci ha pensato la presunta programmazione Mediaset di fine febbraio: secondo una guida TV online, che propone i palinsesti dei vari network televisivi nelle prossime settimane, il prossimo 23 febbraio Italia 1 proporrà i nuovi episodi di Dragon Ball Super doppiati in italiano.

Se ciò dovesse rivelarsi veritiero, a far discutere è però l'orario e le date di messa in onda: a quanto pare, infatti, la trasmissione avverrebbe nella seconda serata del sabato, a partire dalle ore 23:00 e con tre episodi consecutivi. Come se non bastasse, la guida TV riporta anche i titoli e le sinossi dei nuovi episodi, confermando che si tratta di contenuti inediti: la puntata d'esordio è infatti la numero 77, mentre la precedente messa in onda è attualmente ferma all'episodio 76.

Ricordiamo che tale notizia va presa con le pinze, in quanto non abbiamo al momento la conferma ufficiale da parte di Mediaset. Sembra difficile, però, pensare che un prodotto come Dragon Ball Super possa trovare spazio in uno slot così proibitivo soprattutto per il pubblico giovanissimo. È decisamente più auspicabile, infatti, che l'anime venga posizionato nella fascia del lunch time o al massimo in quella pomeridiana.

Gli episodi inediti proporranno l'arco narrativo della Sopravvivenza degli Universi, nel quale Goku e gli altri guerrieri dell'Universo 7 prenderanno parte al Torneo del Potere. La vicenda, peraltro, si svolge prima degli eventi di Dragon Ball Super: Broly, che invece uscirà il 28 febbraio nelle sale cinematografiche.