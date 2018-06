ONE PIECE: equilibri sempre più precari negli spoiler del capitolo 908

L'arco narrativo del Reverie si sta rivelando più interessante del previsto, e in una manciata di capitoli, Oda è riuscito a stravolgere parte della nostra comprensione del mondo di ONE PIECE. Ogni nuova uscita è stata seguita da nuovi quesiti, e gli spoiler del capitolo 908, in uscita questa settimana, non fanno che gettare benzina sul fuoco.

Il nuovo capitolo di ONE PIECE uscirà domani sulla rivista Weekly Shonen Jump edita da Shueisha. Il capitolo 908 si intitola "Beginning of Reverie" e di seguito potete trovare gli spoiler comparsi in rete quest'oggi:

I lividi di Shirahoshi scompaiono usando i poteri di Masherry (la principessa del regno di Tontatta). Mjosgard promette di rimanere accanto a Shirahoshi durante la conferenza e di assumersi la piena responsabilità in caso di scontri. Pell (uno dei due comandanti delle guardie reali di Alabasta) arriva da Bibi e si scusa per non essere stato con lei. Cobra sta leggendo una certa lettera per Fujitora, e lui, Fujitora e Re Riku stanno discutendo.

La regina del regno di Sorube, Conney, arriva alla porta del Drago Celeste nel castello di Pangea, dove le viene impedita l'entrata. Roswald (il Drago Celeste visto a Sabaody e padre di Charlos) arriva per occuparsi di affari urgenti dopo che Charlos è tornato e lo ha informato dell'incidente. Roswald cavalca Orso Bartholomew, membro attuale della Flotta dei Sette, ex comandante dell'Armata Rivoluzionaria ed ex Re del regno di Sorube. Orso viene trattato come uno schiavo. Le porte vengono aperte per Charlos, che viene utilizzato da Conney, che è in realtà Bonney (Jewerly Bonny, una delle Supernove), per infiltrarsi. Decide di raggiungere il suo obiettivo dopo aver visto il tragico stato di Orso.

Sabo, Morley, Lindbergh e Karasu si infiltrano nel sottosuolo usando l'abilità di Lindbergh. Vogliono soccorrere Orso, che è stato reso l'esempio perfetto di cosa accade quando si è il re di un ex regno membro del Governo Mondiale.

E infine arriva il giorno del Reverie. I Cinque Astri di saggezza sono sospettosi nei confronti di Cobra, che ha chiesto un incontro, e pensano che sia necessaria una grande epurazione se non si può proteggere l'equilibrio duraturo del mondo. Una persona misteriosa, vestita come la figura entrata nella stanza del tesoro segreto di Marijoa, strappa le taglie di Rufy e Barbanera, trafigge una foto di Shirahoshi con una spada e osserva con interesse una foto di Bibi. Questa persona siede nel Trono Vuoto ed è chiamata Imu-sama dai Cinque Astri di Saggezza. I Cinque desiderano sapere se c'è una luce che Imu vorrebbe cancellare dalla storia.

In calce alla notizia potete trovare alcune pagine del capitolo 908. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.