Gli screenshot inediti di Fairy Tail 292 anticipano una sconvolgente scoperta!

A distanza di qualche giorno soltanto dalla messa in onda dell’episodio 292 di Fairy Tail, l’account ufficiale su Twitter del terzo e ultimo adattamento animato tratto dall’opera di Hiro Mashima ha pubblicato in rete una manciata di screenshot inediti e ricchi di spoiler.

Visionabili in calce all’articolo, questi rivelano che sarà la prima Master, Mavis, a guidare la controffensiva della gilda Fairy Tail, che in questo nuovo e appassionante arco narrativo si ritroverà a dover respingere con ogni mezzo possibile l’invasione dell’Impero Alvarez, guidato dallo Stregone Oscuro.



A ragion veduta, tutti i membri principali di Fairy Tail verranno mobilitati e dovranno ricorrere alle loro specialità pur di riuscire a fermare l’invasione. Alcuni screenshot, ad esempio, rivelano che l’affascinante Bisca Connell, nella puntata che potremo visionare questa domenica, si apposterà in lontananza con un fucile gigantesco, probabilmente al fine di abbattere qualche nave del nemico.



La tenace Erza Scarlet, invece, scenderà ancora una volta in prima linea e sarà proprio lei ad affrontare in campo aperto uno dei potenti Spriggan 12. Come anticipato in precedenza, la spadaccina di Fairy Tail dovrà infatti fare i conti col Re delle Sabbe, Ajeel Ramal, il quale promette di essere un avversario persino al di là della sua portata. Riuscirà Erza a sconfiggerlo ugualmente?



Come rivelato dagli screenshot, tuttavia, gli Spriggan 12 che invaderanno la città di Magnolia saranno ben tre, in quanto anche il paffuto Wall Eehto e la sensuale Brandish μ appariranno nell’episodio. Quest’ultima in particolare, come suggerito dalla nuova opening di Fairy Tail, si intrufolerà nella casa di Lucy Heartfilia, e a giudicare dalle immagini si direbbe intenzionata a sconvolgere l’avversaria con una qualche rivelazione...

Intitolato “Stella”, l’episodio 292 di Fairy Tail sarà disponibile domenica 20 gennaio 2019 sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni settimana ci propone una nuova puntata della serie con sottotitoli in lingua italiana.