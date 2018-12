Gli spoiler di Boruto: Naruto Next Generations anticipano la fine della saga in corso?

Mentre i fan di Boruto: Naruto Next Generations attendono di poter visionare la puntata 87 dell’anime, che appunto verrà trasmessa in Giappone il 23 dicembre 2018, le riviste nipponiche ci forniscono i primi spoiler sull’episodio successivo, la cui messa in onda è attualmente prevista per la prima settimana di gennaio 2019.

Divulgati via Twitter dalla fonte d’informazione OrganicDinosaur, i nuovi spoiler di Boruto: Naruto Next Generations suggeriscono che l’arco narrativo relativo alla “Scomparsa di Mitsuki” potrebbe ben presto volgere al termine. Non a caso, già da qualche episodio i nostri eroi stanno affrontando i principali antagonisti della saga in corso. Scopriamo cosa accadrà nella puntata 88!

Boruto: Naruto Next Generations - Episodio #89 - Uno scontro con Kokukyou!!

Data: 06 gennaio 2019

Data: 06 gennaio 2019

Splash: "Tutti i giocatori principali sono riuniti! Una grande e decisiva battaglia ha luogo presso il Villaggio della Roccia!!"

Sottotitolo: "Stiamo finalmente andando incontro alle ultime battute dell'arco narrativo de 'La Scomparsa di Mitsuki'!"

Sinossi: "Boruto e i suoi compagni sono stati bloccati da Kakukyou. Nel frattempo, Kyuu e i suoi compagni hanno ottenuto il totale controllo sul Villaggio della Roccia: è cambiato completamente. In questa situazione disperata la sua comparsa Shikadai, il quale slega Boruto e i suoi compagni! Dopo essersi riuniti con Inojin e Chou-Chou, i ragazzi affrontano Kakuyou, mentre Boruto si precipita nel luogo in cui si trova Kuu."

Oonoki questa settimana: "Veder lo scatto d'ira di Kuu gli fa male al cuore! Vedendo un Kuu scatenato, che addirittura è deciso a tormentare chiunque abbia un piano diverso dal proprio, Oonoki comincia a sentirsi demoralizzato. Sebbene abbia ordinato a Kuu di fermare immediatamente la battaglia, la sua voce sembra non averlo raggiunto...!"

