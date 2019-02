Gli spoiler del capitolo 193 di Black Clover ci mostrano gli altri scontri

Dopo le gesta di Meleoleona e Fuegoleon viste nello scorso capitolo, lo scenario di Black Clover torna subito sull'eroina principale Noelle e sul duo Asta-Mimosa, entrambi alle prese con nemici con abilità straordinarie. Inoltre, fa il suo ritorno un altro personaggio da un po' scomparso dalle scene. Spoiler sul capitolo 193 dopo il salto.

Dalla composizione delle scene che abbiamo visto due capitoli fa in Black Clover, Noelle sta affrontando la maga del fuoco Fana, in uno scontro molto svantaggioso per la coprotagonista. Durante la sua nuova forma Valchiria, colpisce l'avversaria tranciandola, apparentemente, a metà. L'elfa però si dimostra capace di rigenerarsi dalle fiamme.

Arriva poi il turno di Asta e Mimosa, che invece sono impegnati in un altro luogo in uno scontro con l'ex capitano Lil, i cui poteri sono stati ancora più amplificati dal potere elfico. Dopo una serie di attacchi da una parte e dall'altra, Mimosa viene quasi ferita, e i due decidono di utilizzare un altro approccio per tentare di fare breccia nei dipinti dell'avversario.

Fuori dal castello, il Toro Nero sta continuando ad affrontare gli elfi redivivi, finché non fa la sua comparsa Juno che, col suo potere, mette subito al tappeto gli elfi presenti. Grazie allo spirito elfico che non è riuscito a prendere pieno possesso del suo corpo, apre un portale verso la dimensione in cui Asta e gli altri stanno affrontando i capi dei terroristi magici, portando con sé Charmy. La ragazza viene però a trovarsi nel bel mezzo dello scontro tra Asta e Lil.

Black Clover tornerà col capitolo 194 nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump, programmato per lunedì 25 febbraio.