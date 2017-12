Gli spoiler del capitolo 888 di One Piece confermano un sensazionale power-up!

Atteso nelle fumetterie nipponiche nei prossimi giorni, sembra che il capitolo 888 di One Piece includerà uno scontro titanico ed una trasformazione che già da mesi era stata oggetto di grandi speculazioni da parte dei fan. Scopriamone il contenuto!

Attenzione possibile Spoiler

Come ogni settimana, gli spoiler pre-rilascio circolati su Reddit hanno rivelato, in parte, il contenuto del nuovo capitolo disegnato da Eiichiro Oda, il quale avrebbe infine svelato la sorprendente trasformazione di Carrot che vi avevamo anticipato in un recente articolo.



Stando agli spoiler, la fanciulla otterrà un immenso power-up ed una nuova forma dopo che Big Mom e Smoothie circonderanno la Thousand Sunny: la ragazza intimerà allora ai pirati di Cappello di Paglia di avere fiducia nelle sue abilità potenziate dalla luna piena e innescherà la trasformazione tipica del proprio popolo.



La furia del Visone, dunque, annienterà una parte dei sottoposti dell’Imperatrice e addirittura distruggerà alcune navi della sua flotta, mentre Chopper osserverà sbigottito il devastante risultato della massiccia trasformazione.



Altrove, Luffy sfrutterà invece i poteri di Brulee per tornare nel Mondo degli Specchi e riprendere lo scontro con Charlotte Katakuri, interrotto solo qualche capitolo fa, quando il Gear Fourth esaurì il proprio effetto ed il giovane pirata si ritrovò impossibilitato ad usare l’Ambizione per dieci minuti.



Durante il secondo round fra i due pirati, il potente figlio dell’Imperatrice domanderà al ragazzo se sia tornato per morire o se addirittura voglia unirsi alla ciurma di Big Bom, ma quando Luffy risponderà di voler vincere, l’avversario comincerà a ridergli in faccia, ribadendo l'inesistenza di una terza opzione.

Sfortunatamente il capitolo 898 del manga non sarà rilasciato la prossima settimana, in quanto l'autore si prenderà la consueta pausa settimanale.